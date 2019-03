Gerald (52) maakt zich zorgen over grote vervuilers: Onze maatschappij slaat op alle vlakken volledig door

,,Ik ben Gerald Venloo, Hagenees, 52 jaar geleden geboren in de Driebergenstraat. Tegenover de juwelier, vandaar Venloo met dubbel o, de dure tak, haha. Vroeger reden er vijf auto’s per dag door die straat en kon ik als kind fietsen om mijn eigen huizenblok. En moet je nu eens zien.”



,,Op mijn negende verhuisden we naar de Haagse Hertenrade. Niet lang daarna belandde mijn moeder in het ziekenhuis. Na haar hernia-operatie werd ze wakker met een dwarslaesie. Zes jaar lang was het ziekenhuis in, ziekenhuis uit. In de hoop dat ze door revalidatie beter zou worden.”