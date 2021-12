Geraldina Metselaar sprak over de honderd 17-jarigen, maar wat deed ze eigenlijk zelf toen ze zo oud was?

Kopers nieuwbouw­hui­zen Rijswijk in paniek: bouw ligt stil door geldnood bouwer

Huizenkopers in Rijswijk zijn in alle staten nu de bouwer van hun gekochte woning in geldnood zit en de bouw van hun huis voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Ook ouders van kinderen met een verstandelijke beperking voor wie een speciaal wooncomplex wordt neergezet zijn gedupeerd. Het is het tweede kopersdrama in korte tijd.

