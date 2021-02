Gerard (80) traint voor wereldkampioenschap tennis voor veteranen: ‘Als het doorgaat wil ik winnen’

Gerard Scholtes is 80 en zo fris als een hoentje. Hij werkt nog zeven dagen in de week, met echtgenote Nelly, in zijn zalencentrum Event Plaza pal naast de A4 in Rijswijk. ,,Dit was ooit een racketcentrum waar ook partijtjes werden gevierd, toen iemand mij vroeg of hij hier een salsafeestje mocht houden'', vertelt hij. Scholtes, behalve met een goed balgevoel ook gezegend met een neus voor zaken, was aangenaam verrast toen hij tijdens het salsafeest de omzet van de bar zag groeien. In plaats van koffie en limonade gingen er whisky en rum doorheen.