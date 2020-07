Gerard en Marijke hebben de tuin strikt verdeeld: ‘Aan de bloemen mag ik niet komen van mijn vrouw’

Interview Maeve (9) heeft filmrol na heel ernstige ziekte: ‘Ik kreeg het haar van vriendinne­tje Line’

14:00 Maeve (9) speelt in de nieuwste Nederlandse film ENGEL die volgende maand in première gaat. De aanleiding is wel verdrietig: ze had twee tumoren op haar nieren. ‘Ik vond het erg als mama moest huilen’.