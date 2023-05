Gérard was een bescheiden, galante, jongen die een bekende couturier werd met een chique Haagse winkel

Twee minuten met De Stille Kracht van Louis Couperus voor het eerst als musical en ook nog eens in de buiten­lucht

Het is voor het eerst dat de beroemde roman De Stille Kracht van Louis Couperus te zien is als musical. Storytellers brengt de musicalversie in het openluchttheater in het Zoetermeerse Buytenpark, bij Snowworld. Dat gebeurt slechts twee weken, van 28 juni tot en met 9 juli. Theaterproducent Sebastiaan Smits vertelt.