Gerben was een reddende engel met een bulderende lach

Politie treft 300 hennepplan­ten aan in Haagse woning

16:33 Bij een inval aan de Jadehorst in Den Haag heeft de politie vanmiddag 300 hennepplanten aangetroffen. De vondst was het gevolg van een al langer lopend onderzoek, dat via Meld Misdaad Anoniem was opgestart.