Geregistreerd partnerschap in Den Haag minder populair dan in rest van regio

Het geregistreerd partnerschap is steeds meer in trek, ook in de Haagse regio, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In de Haaglanden kiezen de Westlanders er het vaakst voor om niet te trouwen maar zich op deze manier te verbinden. Wat opvalt is dat in Den Haag het percentage geregistreerde partnerschappen veel lager ligt dan in andere steden uit de Haagse regio. Namelijk minder dan 10 procent tegenover gemiddeld 20 procent.

De toename van deze relatief nieuwe vorm van verbintenis, in Nederland kan dit pas sinds 1998, heeft vooral te maken met het steeds kleiner worden van de verschillen met het huwelijk. Het enige echte onderscheid dat er nu nog is, is dat bij een huwelijk een rechter betrokken is bij een eventuele scheiding. Als allebei de partners het geregistreerd partnerschap willen ontbinden hebben zij hiervoor alleen de hulp van een advocaat of notaris nodig.

Vijf keer meer

In 2015 en 2016 sloten in totaal zo'n 150.000 Nederlanders een verbintenis in de vorm van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Hoewel er vijf keer meer stellen in het huwelijksbootje stapten in vergelijking tot de mensen die een geregistreerd partnerschap aangingen, neemt deze laatste groep toch toe.

In Nederland is 18 procent van de verbintenissen een geregistreerd partnerschap, de rest zijn huwelijken. Den Haag ligt hier met 9,1 procent ver onder. In Delft gaan 15,6 procent van de koppels die zich verbinden een partnerschap aan. In Zoetermeer en het Westland kiest een vijfde voor de nieuwe vorm van verbintenis.