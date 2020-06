Geroofde kunst lag in kringloopwinkel in Rijswijk: ‘Diefstal was een groot compliment voor ons werk’

Misschien vijf minuten is Cees van der Male blij geweest met zijn vondst bij Kringloop Den Haag in Rijswijk. Bijna elke dag loopt hij de kringloopwinkel in de Plaspoelpolder wel even binnen, op zoek naar een verborgen pareltje. Meteen bij binnenkomst zag hij in de gang de vier canvasdoeken staan. ,,Door de kleuren viel mijn oog er op. Ik ben opgegroeid in de jaren tachtig toen de graffiti opkwam. Ik vind streetart nog altijd mooi. Dit was echt van goede kwaliteit. Heel sprekend. Als je vaak bij een kringloopwinkel komt, zoals ik, dan gaan je dingen opvallen. Dan zie je dingen en weet je wat zeldzaam is of haast nooit binnenkomt.”