Gerrie is conciërge van het jaar: ‘Ze noemen me de moeder van de school’

Hoe voelt dat nou, Conciërge van het Jaar zijn?

,,Nou, aan die titel moet ik nog even wennen, hoor. Ik wist niet eens dat ik was genomineerd. Gistermorgen vroeg de directeur of ik even meeging om ­enveloppen op te halen. Toen ik terugkeerde op school, hadden alle kinderen zich verzameld in het gymlokaal en werd ik in het zonnetje gezet.’’



Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde?

,,Heel eerlijk? Ik wilde even weglopen, zo schrok ik ervan. Ik ben helemaal geen type dat op de voorgrond treedt. Het was heel overweldigend, maar nu ben ik er wel heel blij mee.’’



Waar heeft u deze titel aan te danken?

,,Ik werk al 23 jaar bij De Kleine Wereld, ben binnengekomen als onderwijsassistente en uiteindelijk heb ik deze functie gekregen. Maar eigenlijk is mijn rol die van moeder van de school. Ik plak pleisters, droog tranen, maak kopietjes, zorg voor kopjes thee en sta altijd klaar voor een kletspraatje.’’



Lang niet elke basisschool heeft een conciërge in dienst. Hoe belangrijk is die functie?

,,Enorm. De leerkrachten moeten al zoveel, dan is het zo prettig wanneer er iemand is die af en toe iets praktisch van ze kan overnemen. Ik zorg ervoor dat de personeelskamer een beetje aan kant is, bij gezellige gelegenheden zorg ik voor een bloemetje op tafel. Wie zou dat anders moeten doen? Daar heeft niemand anders tijd voor.’’



Wat heeft u overgehouden aan de prijs?

,,Ik heb een prachtige ingegraveerde schaal ontvangen en mijn directeur bood mijn man en mij een luxe lunch aan. Al met al een superverrassing.’’



