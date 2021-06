Gerrie verkoopt haar fraaie herenhuis aan het water: ‘Je ziet allerlei watervogels, het gaat nooit vervelen’

Dat is overigens geen noviteit voor haar, in 2003 keerde ze na een langer verblijf in Zweden terug naar Nederland. Zoetermeer om precies te zijn. ,,Ik had mijn oog toen al laten vallen op deze huizen. Maar op dat moment stond er niets te koop, dus we kozen voor wat anders. In 2008 kwam dit huis wel vrij”, vertelt Gerrie.



,,Ik was vooral dol op de locatie. Ik kom oorspronkelijk van het platteland en ik hou van het weidse uitzicht hier. Het was vooral de locatie die me aansprak. Het huis zag er van binnen vreselijk uit, eerlijk gezegd. Door de jaren heen heb ik daar wel wat aan gedaan. Maar de echt grote verbouwingen waren de bovenverdieping in 2015 en in 2018 de rest van het huis, inclusief badkamer, toiletten en keuken.”