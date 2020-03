Gershwin, Bach en Miles Davis laten het Noordeinde swingen op festival Nocturne

Leiding

Nocturne 2020 opent zaterdagmiddag om 16.45 uur met een concert in de Waalse Kerk waarop het Hofstad jeugdorkest werk vertolkt van Saint-Saëns, Monteverdi, Vivaldi, Schönberg en R.W. Smith. Of het nu de kapper (Benoah Barbers), de boekwinkel (Bookstor) of de tassenzaak van Omar Munie is, overal klinkt live-muziek. Bij eerstgenoemde is dat het Floriaan Wempe Duo met een Tribute to Lester Young, bij de Bookstor brengt Egle Petrosiute een eerbetoon aan António Carlos Jobim en bij Munie speelt Anna Serierse jazzstandards. In de Waalse Kerk is om 22.15 uur het slotconcert van Camerata Terra Reno onder leiding van Marco Bons met solisten van het Residentie Orkest.