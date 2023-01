Gert-Jan Broere (60) overleden

Hij begon als sportredacteur bij de Zoetermeerse Courant en kwam via de buitenlandredactie van de Haagsche Courant in Peking terecht. Daar was hij vier jaar correspondent voor de Geassocieerde Persdiensten, een samenwerkingsverband van de regionale kranten. Later begon hij weer in Den Haag voor AD Haagsche Courant als eindredacteur.

Gert-Jan studeerde sinologie in Leiden. Daar leerde hij ook zijn vrouw kennen. Gert-Jan was een geliefde, rustige collega die zijn werk zeer serieus nam. Zijn werk was ook de laatste jaren, na het vaststellen van de ziekte ALS, voor hem van levensbelang. Hij wilde, ondanks alle beperkingen die de ziekte met zich meebracht, tot het laatst toe door blijven werken. Dat is hem gelukt. Gert-Jan is in het bijzijn van zijn vrouw en twee dochters overleden. Alle collega’s van AD Haagsche Courant wensen hun veel sterkte met dit verlies.