Geschiedenis komt tot leven voor kinderen door historische tocht

Een tocht door de geschiedenis, langs historische gebouwen en over onder meer het Binnenhof. Dat is het cadeau van het Gilde aan Den Haag. Of in ieder geval aan Haagse scholieren, want zij mogen met hun school een jaar lang de wandeling 'Van Haags Jantje naar Haagse Harry' gratis doen.



Zoals de naam al doet vermoeden begint de wandeling bij het standbeeld van Haags Jantje op de Lange Vijverberg. Het beeld van het bekende zoontje van een Haagse graaf, dat al tientallen jaren bij de stad hoort. De tocht eindigt bij een van de nieuwste standbeelden van Den Haag, dat van stripheld Haagse Harry. Het begin en einde is een bewuste keuze, vertelt Mariet Hubatý van het Gilde. ,,De kinderen gaan dan van lang geleden naar het nu.'' Tussendoor lopen de deelnemers over het Binnenhof, langs het oude stadhuis en door de Schoolstraat.



Proef

De tocht is al met een aantal scholieren proefgedraaid. En dat was een succes, zegt Hubatý. ,,We hebben zulke leuke reacties gekregen. De kinderen waren ontzettend enthousiast. De gids stopt bij een aantal plekken om daar uitleg te geven en daar reageren ze dan ook spontaan op met vragen.''



Volgens haar is de stadswandeling ook een manier om geschiedenislessen op scholen te ondersteunen. ,,Als kinderen iets zien, komt de geschiedenisles meer tot leven, dan spreekt het tot de verbeelding.'' Ze noemt het standbeeld van Johan de Witt als voorbeeld. ,,Ze kunnen daar van alles over horen, maar als ze het standbeeld zien is het tastbaar.''



Het cadeau aan de stad is voor scholen dus gratis, maar geïnteresseerden mogen er ook gebruik maken. Het presentje wordt vandaag officieel gegeven aan wethouder Joris Wijsmuller in de vorm van een usb-stick. Daarop staat een video van een van de proefwandelingen.