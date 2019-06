Geschoffelde borders, geschoren gazons en flink wat slapeloze nachten voor open tuindagen

Een open tuinenweekend betekent aangeveegde paden, geschoffelde borders, verzorgde potten, geschoren gazons, bloeiende hanging baskets en flink wat slapeloze nachten voor de tuinier of tuinierster die de moed had om zich op te geven voor deze tuintraditie. Je stelt je toch kwetsbaar op als je het tuinhek openzet om Jan en alleman te begroeten. Er zitten bezoekers tussen die niet schromen om je op een bruin blaadje in de groene border te wijzen. Maar veruit de meeste bezoekers zijn vriendelijke medetuiniers die komen om te kunnen genieten van andermans groen.



Want andermans groen blijkt reuze inspirerend. Als je een bezoekje aan Intratuin of de Bosrand al leuk vindt dan is een open tuinenweekend nog vele malen interessanter. Boeiende bloemen- en plantencombinaties doen je nieuwe mogelijkheden voor je eigen plotje ontdekken. En met wildvreemden praten over rozen, regen en lavendel is voor menig mensenhart een helende ervaring. Het open tuinenweekend brengt gelijkgestemden samen. Al heeft de een paar hectare en de ander een Haagse postzegel tot zijn beschikking. Als ze van planten houden, hebben ze al veel gemeen.