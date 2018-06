Geschokt door harde bezuinigingen welzijnswerk

,,Over een reactie hoef ik niet na te denken'', zegt Eric Lemstra, bestuurder bij stichting Xtra en verantwoordelijk voor de welzijnsclubs Mooi, Zebra en Vóór Welzijn. ,,Natuurlijk zijn we helemaal niet blij.''

Het nieuwe coalitieakkoord van Den Haag bevat voor de Haagse welzijnsclubs bar slecht nieuws. In vier jaar tijd gaat het nieuwe college van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zo'n dertig miljoen euro bezuinigen op hun werk. Tegelijkertijd is er een bedrag van tien miljoen euro beschikbaar om de sector zo om te vormen dat er in Den Haag straks veel kleinschaliger en veel dichter bij de mensen gewerkt gaat worden: 'Innovatieve wijkgerichte initiatieven krijgen meer ruimte en vertrouwen', heet het in het plannenboek.

Quote Hagenaren die de extra hulp het hardst nodig hebben, worden hiervan de dupe Martijn Balster

,,We kunnen straks heel wat van ons uitvoeringswerk niet meer doen'', zegt Lemstra. Hij schat dat door de bezuinigingen om en nabij de twintig procent van het budget voor welzijnswerk verdwijnt. ,,En wij hebben niet meer de luxe om flink te kunnen snijden in management en overhead. Dat is bij de vorige sanering, acht jaar geleden, al gebeurd.''

Het is niet alleen het slechte financiële nieuws dat de welzijnsbestuurder doet steigeren. Lemstra hekelt ook de toonzetting van de welzijnspassage in het Haagse coalitieakkoord. ,,Ik krijg niet de indruk dat de kennis over wat wij in de wijken doen groots aanwezig is bij de mensen die dit collegestuk hebben geschreven. Kleinschalig en dicht bij de mensen werken? Dat is nu precies hoe onze welzijnsclubs werken.''

Dupe

Bovendien vraagt hij zich af waarom Den Haag de aanzienlijke tekorten op de jeugdhulp en de Wmo laat betalen door de welzijnssector: ,,In het akkoord wordt nota bene overal de grote waarde van preventie en van minder specialistische hulp benadrukt. Mooi, Vóór Welzijn, Zebra en de andere welzijnsclubs zíjn die preventieve hulp.''



De kritiek van de bestuurder wordt gedeeld door de Haagse oppositiepartij PvdA. Fractieleider Martijn Balster vindt de zware bezuinigingen op het welzijnswerk onbegrijpelijk.



,,Hagenaren die de extra hulp het hardst nodig hebben, worden hiervan de dupe. Ouderen verliezen hun dagbesteding, kinderen hun huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Dit nieuwe college verkiest een metro boven mensen.''