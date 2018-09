Geschokte reacties op grote armoede Bouwlust en Vrederust

'Drievoudig moordenaar' Michael B. ontkent aanslagen op coffee­shops

8:59 Een lichtgekleurde broek, donkerblauwe fijnwollen trui erboven, getrimd baardje. Michael B. zag er gisteren in de rechtbank uit als een man met een normale kantoorbaan. In plaats daarvan heeft hij volgens het OM aanslagen op coffeeshops gepleegd en niets geleerd van zijn straf na de driedubbele moord in Scheveningen.