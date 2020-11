Geschoten bij ambassade van Saudi-Arabië, geen gewonden

Moslims vrezen na problemen Rotterdam: ‘Avicenna College in Den Haag is tot mislukken gedoemd’

11 november Het islamitische Avicenna College zou in september openen in Den Haag. Maar is dat haalbaar nu de Rotterdamse school gebukt gaat onder conflicten en een vernietigend inspectierapport? Arnoud van Doorn: ,,Avicenna is tot mislukken gedoemd, maar dat betekent niet het einde van de droom voor een islamitische middelbare school.”