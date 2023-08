Gesjoemel met kaviaar-etiketten en uitbuiting van stagiairs: wie is de ogenschijnlijk ‘succesvolle’ Hossein Akef?

Daryl van Mieghem gelijk goud waard: debutant schiet ADO naar eerste overwin­ning van het seizoen

ADO Den Haag heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. De ploeg van trainer Darije Kalezic was op bezoek in De Vliert met 2-1 te sterk voor FC Den Bosch. Kersverse aankoop en debutant Daryl van Mieghem was held: hij besliste de wedstrijd in de 86ste minuut.