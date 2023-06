Geslaagd? Deel je ‘geslaagd’ foto met ons en vertel hoe blij je bent!

Wie schaaltje, pot of bord vanuit huis meeneemt kan volgende week gratis patatje scoren bij de Hofvijver

Vanaf 1 juli moet men in Nederland extra betalen voor plastic wegwerpbekers- en bakjes, of er kan voor worden gekozen om zelf een bakje of beker mee te nemen naar bijvoorbeeld de snackbar. Om alvast te wennen aan het idee kan volgende week woensdagmiddag gratis een frietje worden afgehaald bij een kraam langs de Lange Vijverberg door degene die zelf een schaal, bak of bord vanuit huis meeneemt.