Gesloopte geveltuintje Van Diemenstraat komt terug

Kopstukken motorbende verdacht van meer grof geweld

15:44 Justitie heeft de aanklacht tegen kopstukken Delano 'Keylow' R. (48) en Greg R. (71) van motorbende Caloh Wagoh Main Triad uitgebreid. Zij waren al beschuldigd van twee liquidaties in 2017. Daar komt nu de beschieting bij een villa in Doorn op 29 juni 2017 plus, voor Keylow R., een liquidatie in 2017 in Den Haag.