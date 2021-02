Gesneuvelde ruiten en opgeblazen brievenbussen na explosie in portiek aan de Melis Stokelaan

De bewoners van de flat werden vanmiddag opgeschrikt door een harde knal. Volgens omstanders is er een vuurwerkbom ontploft in het portiek. Hierdoor zijn ramen en brievenbussen kapot gegaan. Niemand is bij de ontploffing gewond geraakt.



De politie is een onderzoek begonnen naar de explosie. Voor zover bekend zijn er (nog) geen aanhoudingen verricht.