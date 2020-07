Gesneuvelden WOII liggen in liefdeloos massagraf: ‘Om je rot te schamen!’

Aantal verkeers­slacht­of­fers blijft stijgen: honderden miljoenen voor fietspaden en rotondes

11:53 Het aantal verkeersslachtoffers in de regio Haaglanden en de Rotterdamse regio blijft maar stijgen. De situatie is zo ernstig dat het rijk honderden miljoenen extra beschikbaar stelt voor maatregelen waarmee de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Maar gemeenten moeten wel snel zijn met het indienen van hun plannen, want wie het eerst komt wie het eerst maalt.