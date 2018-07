Gestolen auto rijdt tegen verkeer in op Nieuweweg

Billenknij­per Hofbad moet langer vastzitten

8:02 De 35-jarige Iraniër Farhad C., die wordt verdacht van billenknijpen in het Hofbad in Ypenburg, moet langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechtbank maandag bepaald. Op verzoek van de advocaat zal het eerdere politieverhoor opnieuw worden vertaald. In de oude tekst zou het erop lijken dat de man bekende, maar hij zegt onschuldig te zijn.