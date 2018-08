Gestolen, houten fiets René Bom verschijnt op Poolse marktplaats

Twee jaar geleden werd de unieke fiets van de ras-Hagenees voor zijn deur gegapt. Nog elke dag wordt hij herinnerd aan zijn geliefde tweewieler. ,,Ik krijg heel vaak de vraag waar mijn houten fiets is als mensen me op m'n brommertje zien rijden'', vertelt hij. ,,Daarom plaatste ik vandaag een foto van mijn fiets met Ernst van den Berg (citybrandingmanager bij gemeente Den Haag, red.) op Facebook als geintje dat hij de fiets gestolen zou hebben.''



De grap bleek het begin van het weerzien. ,,Iemand reageerde onder de foto dat hij mijn fiets had gevonden. Hij had op Google voor de grap in het Pools 'houten fiets' geschreven en hij kwam toen uit bij een Poolse veilingsite. Ik was heel verbaasd.'' De 'houten ros' staat daar te koop voor omgerekend zo'n 600 euro. ,,Terwijl hij 1800 euro waard is. Maar zij weten niet dat hij zo uit elkaar kan vallen.''



Bom weet zeker dat het om zijn fiets gaat. ,,Dat zie ik aan het zadel. Niemand heeft er zo één. Ook heeft hij geen achterlicht meer en geen kettinggeleider: net als de fiets op de foto.''