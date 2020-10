‘Gestolen partij drugs reden voor ontvoering en beramen moord’

9 jaar cel geëist Mariusz S. (33) stak halfbroer van ex dood: ‘Er is heel veel kracht nodig om een schedel te doorboren’

2 oktober Mariusz S. stak afgelopen februari in ’s-Gravenzande de 41-jarige Arthur op straat dood. Dat hij zichzelf alleen maar wilde verdedigen, ging er niet in bij het OM. Tegen de verdachte is negen jaar cel geëist.