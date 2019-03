Gestolen pistolen tijdens inval Ypenburg teruggevonden

Liefst 21 van de 23 politie-vuurwapens die vorig jaar bij een pand van justitie in Zutphen werden gestolen, zijn nog zoek. De twee gestolen pistolen die wel teruggevonden zijn, kwamen pas op 5 maart boven water bij invallen in woningen in Den Haag en Rotterdam die als uitwijkplaats fungeerden voor zware criminelen.

Arjen ten Cate Casper van Oirschot Den Haag De politie doorzocht op 5 maart in een actie tegen spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg 35 locaties en hield daarbij achttien mensen aan. Agenten namen behalve miljoenen euro’s en drugs ook de twee Walther-pistolen in beslag die uit Zutphen afkomstig bleken te zijn. Voor de diefstal van de 23 pistolen staan vandaag Jereno R. (31) en Jasper K. (26) uit Ede voor de rechtbank.

Beide verdachten ontkennen schuld. De wapens werden in juli 2018 gestolen bij een inbraak in het pand van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) in Zutphen. Die vervoert gedetineerden voor justitie. Er werden onder meer 23 Walther-vuurwapens, zo’n 675 patronen, patroonhouders, 25 busjes pepperspray, handboeien en portofoons buitgemaakt. Bij de wapenroof in Zutphen hadden de daders volgens justitievakbond Juvox urenlang vrij spel, omdat het alarm van het Zutphense DV&O-pand was uitgeschakeld.

Hoe dat kan, is nog onbekend. Ook wisten de dieven volgens die vakbond precies waar de wapens opgeslagen lagen. ,,Het zou mij niet verbazen als het om een inside job gaat, waarbij er hulp van binnen de organisatie is gekomen”, zei Juvoxzegsman Marcel Smit destijds. Hoe de wapens vanuit Zutphen in de Haagse en Rotterdamse huizen terecht zijn gekomen is onduidelijk. Het OM en de politie in Den Haag konden gisteren niet reageren op vragen over de vondst van de wapens en de link met de roof in Zutphen.