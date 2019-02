Gestripte auto uit kelderbox gehaald op Margarethaland

De politie sloeg aan op een melding dat er iets ‘vreemds’ in de kelderbox zou liggen. Bij aankomst bleek het om een bijna compleet gestripte auto te gaan. Hoe de onderdelen in de kelderbox zijn gekomen is nog onduidelijk. ,,Het kan van alles zijn”, zegt de woordvoerder van de politie. ,,Misschien heeft iemand wel een goede reden om de auto-onderdelen daar te hebben, maar het is wel opvallend.” De politie is zich ervan bewust dat het ook om een gestolen voertuig kan gaan, maar wil geen voorbarige conclusies trekken. ,,Dat moeten we eerst nog onderzoeken.”