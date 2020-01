Getraumatiseerde moeder sloeg op zoontje (8) in met stok omdat hij wilde voetballen

Terrein Shurgard vrijgege­ven, gedupeer­den willen zelf zoeken in hun afgebrande opslagbox

17:42 Het terrein van de afgebrande opslagplaats van Shurgard in Zoetermeer is vanmiddag vrijgegeven voor het bedrijf. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Voor de honderden gedupeerden is het echter nog onduidelijk of ze naar hun spullen mogen zoeken die het verwoestende vuur mogelijk hebben doorstaan.