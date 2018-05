Getuige schietpartij: 'Ik hoorde ze roepen: trek hem die auto in!'

De Newtonstraat ontwaakt uit een onrustige nacht. De straat stond vannacht vol politiewagens, tot midden in de nacht hing een politiehelikopter boven de wijk en stonden er schijnwerpers op de huizen. Er zou meerdere keren geschoten zijn en er zou geprobeerd zijn om iemand te ontvoeren. Een dag later is de politie nog druk met haar onderzoek. Er rijden enkele politiewagens door de straat, agenten kloppen aan bij huizen om zo veel mogelijk getuigenissen te verzamelen en om erachter te komen wat er zich gisteravond heeft afgespeeld.



Een 35-jarige getuige heeft niet goed kunnen slapen van de consternatie. Hij liep rond half 10 van zijn huis in de Van Bylandtstraat naar zijn oom, die aan het Kepplerplein woont. Hij kwam langs een groepje jongemannen (‘volgens mij waren het er vijf, van een jaar of twintig’). Niets wees erop dat hij zich zorgen zou moeten maken. ,,Ze staan daar wel vaker te praten als ze terugkomen van de boksschool’’, legt de buurtbewoner uit. Maar dat bleek dit keer anders te zijn.



Het groepje stond bij twee geparkeerde auto’s aan de kant van wijkpark De Verademing, vlakbij boksschool De Haagse Directe. ,,Ik was net voorbij hen gelopen toen ik ineens drie schoten hoorde’’, verklaart de buurtbewoner vanochtend, nog zichtbaar aan het natrillen op zijn benen. Zijn eerste reactie was om direct zijn capuchon strakker om zijn gezicht te trekken. ,,Ik keek naar achteren en hoorde ze roepen: ‘Trek hem die auto in, trek hem die auto in’! Ik zag toen dat er een man een auto in gesleurd werd. Daarna was het snel voorbij. De ene auto scheurde de Newtonstraat in richting de Beeklaan, de andere auto racete de andere kant op. Het leek in mijn beleving binnen een minuut te zijn gebeurd.’’



Hij heeft niet kunnen horen waar de mannen het over hebben gehad. ,,Het lijkt erop dat het niet gepland was om te schieten, dat het een impulsieve actie was. En misschien dat ze uit schrikreactie iemand in de auto hebben gesleurd. Zou het een mislukte drugsdeal zijn geweest?’’