Getuigen gezocht van reeks brandstichtingen aan auto's

Agent doet oproep na mishande­ling: ‘Wees een vent en meld jezelf’

16:13 Een meisje is woensdag in de tram bij de halte hoek Paulus Potterstraat in de Haagse Schilderswijk door een jongen een gebroken neus geslagen. Een agent deed vandaag een oproep aan het publiek om te helpen deze laffe dader te vinden. Aan de dader schreef hij op facebook: wees een vent en meld jezelf.