Getuigen zijn nog steeds spoorloos, toch start strafzaak dodelijke steekpartij op de Haagse Pier

‘Roekeloze Roan’ voor de derde keer in voorarrest voor ernstig steekinci­dent: ‘Niet mijn intentie te vechten’

2 juli ‘Roekeloze Roan’, in het dagelijks leven Zaandammer Roan W., zat al vaker vast voor een (dodelijk) steekincident. Nu blijft hij in voorarrest voor zijn vermeende aandeel in de drillrapruzie die op de Scheveningse Pier Rotterdammer Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) het leven kostte. ,,Het was niet mijn intentie om te vechten.”