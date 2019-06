‘Geur van zweet, verhitte gezichten, gescheld en getrek, omdat jij recht hebt op die afgeprijsde tuinset’

Laatst mocht een man een minuutje gratis winkelen in een supermarkt, u heeft het verhaal vast gehoord. De man liep doodleuk de winkel door met het boodschappenlijstje (gemaakt door zijn vrouw) en pakte braaf alles wat er op stond. Niks geen graaien naar koffie, wijn of luiers. Ik weet niet in welke stad of dorp dit voorval precies plaatsvond, maar het was op zeker niet in Gouda.