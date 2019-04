Gevaarlijke capriolen met olifanten en stuntrijders in het circus

,,Ik ben bang voor alle clowns", schreeuw je. Je zus begint te huilen en raakt bij binnenkomst in de circustent zelfs in paniek. Ze verandert bijna in een mini-hulk, gilt in haar angst en wil weg. Je oma, van moeders kant, weet haar buiten om te praten. Even later zitten we tussen het andere publiek rond de piste. Jullie achterstevoren, vingers in de oren en ogen stijf dicht. Er wordt pas voorzichtig omgekeken tijdens het dansen van de Friese paarden en bij de indrukwekkende Siberische kamelen. Pas bij het tweede optreden van clown Marco, die van de affiche, wordt er door jullie gelachen en enthousiast geklapt. Weg is de angst. Na afloop krijgt die superleuke clown zelfs een handje.



Rachel, ook met mijn opa ben ik, in de jaren vijftig, naar het circus geweest. Olifanten, tijgers en leeuwen heb ik gezien. Wilde dieren mag tegenwoordig niet meer. Jouw vader heb ik later vaak meegenomen, omdat ik de recensies van circussen mocht schrijven. Circus Boltini, Renz, Bassie en Adriaan en Mullens. Hij heeft de wereldberoemde Russische clown Oleg Popov nog een handje gegeven. Je pa was vijf toen we naar het stuntcircus Aranis gingen.



Alleen dat bezoek is hem bijgebleven. Hij is compleet vergeten dat ik hem eens uit een piste met olifanten heb moet sleuren. Je pa was in zijn onschuld over de rand van de piste geklommen terwijl ik gefascineerd naar die indrukwekkende dieren keek. Tot mijn schrik zag ik hem plotseling tussen de olifanten staan. Weet-ie niet meer. Maar wel dat ik ooit zo dom was om op het Malieveld bij circus Aranis voor een springschans te gaan liggen. Leek me nuttig voor het artikel.