Gevaarlijke Haagse fietsplekken: 'Altijd blij als ik er zonder kleerscheuren langs ben gekomen'

indebuurt.nlDubbel geparkeerde auto’s, trams die te dicht op de fietsstrook rijden of rotondes waar het verkeerslicht tegelijk op groen springt voor iedereen, deze en meer situaties zorgen voor fietsers voor gevaarlijke plekken, waar je goed op moet letten. Wij vroegen onze lezers waar in Den Haag het extra oppassen geblazen is, en we kregen heel veel reacties.