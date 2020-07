Gevaarlijke loden waterleidingen duiken al bij eerste inspectieronde op in Haagse basisscholen

Ouders moeten bij de basisschool of de opvang van hun kinderen informeren of er goed onderzoek is gedaan naar loden waterleidingen. Die oproep doet SP-raadslid Lesley Arp nu Den Haag in meer dan 200 oude gebouwen monsters gaat nemen van het water.

Zij zwengelde een half jaar geleden de discussie aan, die tot het onderzoek leidde. ,,Veel ouders weten denk ik niet dat dit gevaarlijk is. Door hun vragen zullen de scholen en opvang alert worden op de zo nodige, snelle controles.” Looddeeltjes in drinkwater zijn zeer schadelijk voor kinderen tot en met 7 jaar oud. Ze kunnen er zelfs een lager IQ van krijgen. In gebouwen van voor 1960 zijn soms nog dit soort oude leidingen in gebruik. Er bestaat geen overzicht van scholen die het leidingwerk sinds die tijd hebben vernieuwd.

De Haagse Scholen heeft 18 oude schoolgebouwen geïnspecteerd en in twee is direct al loden leidingwerk vervangen, vertelt een woordvoerder. ,,In de andere zestien gebouwen moeten we nu met monsters controleren of alles goed is.”

Verantwoordelijk

De gemeente is vaak eigenaar van de oude school- en crèchelocaties, maar in de meeste gevallen is ze niet verantwoordelijk voor het beheer, zegt een woordvoerder. Dat is slechts bij zes gebouwen het geval. Daarvan bleek er één een loden leiding te hebben, in Valkenbos. Die is vervangen.