Gevaarlijke situaties op de Sportlaan voor schoolgaande kinderen

Mary-Lou van Stenis als labiele echtgenote in De inspirator

,,Ik voel me helemaal geen comedienne'', reageert Mary-Lou van Stenis op de vraag of ze 'de lach aan haar kont' heeft hangen. Dat lijkt alleen maar zo omdat ooit Vrienden voor het leven zo'n succes op tv was.'' En inderdaad: wie haar cv erbij pakt, ziet vooral (gast)rollen in serieus drama. Zoals Keyzer & De Boer Advocaten, Flikken Maastricht en Moordvrouw.