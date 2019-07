Gevaarlijke stof gelekt bij HagaZiekenhuis

12 miljoen voor technisch onderwijs in Haaglanden

9:12 Met dank aan een flinke impuls van het Rijk wordt het in de regio Haaglanden mogelijk om het technisch onderwijs naar een hoger plan te tillen. Daartoe is van overheidswege een bedrag van 12 miljoen euro gereserveerd. Deze investering wordt verdeeld over 33 scholen in Den Haag en omgeving.