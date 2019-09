Gevaarlijke taferelen nu fietspad bij Raamweg is opengebroken

Het fietspad werd de eerste dag na de schoolvakantie opengebroken, bijna een maand geleden. Voetgangers, fietsers, brommerrijders: iedereen baant zich nu in twee richtingen een weg over het voetpad.

Aan het fietspad grenst een asielzoekerscentrum en in de buurt zijn verschillende scholen en kantoorgebouwen. Tussen 08.10 uur en 08.30 uur is het er dus spitsuur. ,,Ik heb hier al een paar keer zó'n chaos meegemaakt", vertelt buurtbewoner Jan de Kok (73), die dagelijks van het fietspad gebruikmaakt. ,,Ik ben bang dat er ongelukken gaan gebeuren."

Om de drukte te omzeilen, fietsen veel scholieren de Waalsdorperweg op, recht op de kruising met het Hubertusviaduct. Hierbij brengen ze niet alleen zichzelf in gevaar, ook veroorzaken zij verkeershinder voor de automobilisten.

Hoewel de boel al bijna een maand open ligt, zit er weinig schot in de zaak. Volgens bewoner De Kok zijn de bouwwerkzaamheden al vrij snel stilgelegd. ,,Het enige teken van bouw zijn een verlaten Dixi en stapels gruis en stoeptegels. Het is bizar dat ze denken dat dit handig is." Ook de reden voor de verbouwing is voor De Kok en zijn buren onduidelijk. ,,Waarom was dit nodig? Het fietspad was toch gewoon goed?"

Scholieren fietsen de Waalsdorperweg op, richting de kruising met het Hubertusviaduct. © Frank jansen

Asfalt

De gemeente meldt dat ze bezig is met het vervangen van tegelfietspaden naar asfalt. ,,Fietsen over asfalt is comfortabeler, want er zijn veel minder hobbels", meldt een woordvoerder. De opknapbeurt is onderdeel van het gemeentelijke programma 'Omzetting Fietspaden'.

De vertraging in de werkzaamheden komt volgens de gemeente door een tekort aan zogeheten 'vergevingsgezinde fietsrandjes': een schuine rand langs het fietspad die zorgt dat je, als je van het pad af fietst, er makkelijk weer op komt.

Vanaf volgende week worden de werkzaamheden hervat. De gemeente zet extra mankracht in om de achterstand in te halen. Ze verwacht dat het fietspad in oktober weer toegankelijk zal zijn.