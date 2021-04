Gevaarlijke Vaillantlaan wordt voorlopig alleen maar drukker: ‘Dit doet pijn aan mijn hart’

Interview Van Asten wil weer als D66-lijsttrek­ker verkiezin­gen in: ‘Doe mij maar Noord-Koreaanse uitslag’

11 april Robert van Asten wil opnieuw D66 gaan leiden. De Haagse wethouder verkeer en cultuur hoopt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in te gaan met een boodschap van meer bibliotheken in de wijken en minder auto’s in de straten. Ja, ook in de Schilderswijk: ,,Bij de afsluiting van de Hoefkade werd mij racisme verweten. Lieve mensen, houd toch eens op.’’