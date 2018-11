Gevaarlijke Zoutmanstraat maakt het ene slachtoffer na het andere

Gemeenteraadslid Marieke van Doorn van D66 heeft het onderwerp op de politieke agenda gezet, na het jongste wijkbezoek van haar partij in het Zeeheldenkwartier. De Zoutmanstraat is levensgevaarlijk voor fietsers. Ondernemers en bewoners klagen steen en been over de minimale ruimte die fietsers hier hebben en over de gevaarlijke trambochten.



,,Het is er heel behoedzaam manoeuvreren tussen de trams, het passerend verkeer en de geparkeerde auto's'', zegt Marieke van Doorn. Doelend op de tramrails (inzet): ,,Met mijn bakfiets beantwoord ik aan een cliché, maar feit is dat je met het achterwiel van zo'n fiets aan de goden bent overgeleverd in deze straat.‘’



Wethouder verkeer Robert van Asten wil van fietsveiligheid een speerpunt in zijn beleid maken. Hij kan uit eigen gelederen op heel wat input rekenen. Overal waar zijn partijgenoten hun oor te luister legden, kregen ze dezelfde klachten over de gevaarlijke situaties in de straat.



Bij restaurant Buddha Bowl op de hoek van het Prins Hendrikplein zijn ze de tel kwijtgeraakt. Al héél veel fietsers hebben voor de deur een schuiver gemaakt. ,,Laatst nog een vader met een kind achterop'', vertelt serveerster Alek-sandra Rogada. ,,De man was redelijk ongedeerd gebleven, maar het kind had een behoorlijke wond op het gezicht. Slachtoffers mogen binnen altijd even op adem komen, maar er moet echt iets veranderen.''