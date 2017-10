Gevallen door tramrails, geramd door een stadsbus

Hij raakt met z'n fiets in de tramrails in Den Haag, glijdt onderuit en ziet de Haagse stadsbus naderen. Een klap volgt, glasgerinkel, gegil. En dan doet Zwollenaar Henk Beijert (32) zijn ogen open. Hij is er nog, ziet omstanders toesnellen en schrikt van de onnatuurlijke hoek waarin zijn been ligt. Beijert baadt in een zee van glas, zijn vrouw op dat moment nog nietsvermoedend in het warme bad van hun hotelkamer. Na een kwartier landt een helikopter met artsen, Beijert wordt naar het ziekenhuis gebracht. Voor de spoedoperatie begint, belt hij nog snel zijn partner. Zij heeft even daarvoor al twee anonieme oproepen genegerd, ze bleken van de politie die slecht nieuws moest brengen. Beijerts onderarm en pols zijn gebroken, een onderbeen verbrijzeld. Hij krijgt een metalen plaat langs het been, pinnen erin en een engeltje op z'n schouder. Die engel zit er nog steeds, want het herstel gaat goed.

Strand

Het is half juli als Beijert naar het westen van het land gaat om de accu even op te laden. De jonge ondernemer (GreenBricks) en start-upcoach bij Launchlab komt net vanaf het strand. ,,Ik had net mijn vrouw geappt dat alles goed ging en dat ik eraan kwam. Ik fietste naast een tramrail, ging best wel hard en wilde aan de andere kant ervan gaan rijden. Toen kwam ik er met mijn fiets in..."



Z'n stuur klapt naar links, Beijert beseft meteen dat het fout gaat. ,,Ik zag de bus, die had geen tijd meer om te remmen, ik vloog meters door de lucht. Het volgende moment lag ik op straat, met glas in m'n hoofd en armen."



De linkerkant van z'n lijf is zwaar gehavend, maar dat is juist niet de zijde waarmee hij vol tegen de voorruit van de bus knalt. ,,Veel pijn en blauwe plekken, maar verder had ik daar niets ernstigs. Ik heb echt extreem veel geluk gehad."