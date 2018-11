Gevangenisstraf geëist na afpersing om drugsgeld: ‘Je kop gaat eraf!’

‘Eerste expo over vrouwelij­ke ontwerpers’

9:55 In het Gemeentemuseum in Den Haag opent morgen de eerste tentoonstelling in de modegeschiedenis die volledig is gewijd aan vrouwelijke ontwerpers. Ontwerpen van onder anderen Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Mary Quant en Vivienne Westwood zijn er te zien. De creaties maken deel uit van de expositie Femmes Fatales; Sterke vrouwen in de mode.