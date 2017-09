Gevarieerd aanbod valt in de smaak tijdens Vlietdagen

De Vlietdagen zijn een feest voor jong en oud. Voor iedereen was er wel iets te doen. Op het water of aan wal. Vrijdag werd afgetrapt met de Fratelli Piano Request Show in de sluis in Leidschendam. Zaterdag was er muziek bij de Petrus & Pauluskerk in Leidschendam en een braderie op de Damstraat en de Damlaan. In Voorburg stond het Huygenskwartier in het teken van mode en er was een culinaire armada waarbij opvarenden bij zeven verschillende restaurants de lekkerste dingen voorgeschoteld kregen.



Gisteren werd in Voorburg afgetrapt met een gratis stadsontbijt, waar wildvreemden samen gezellig de dag begonnen met een broodje en een kop koffie. In de Herenstraat werden liefhebbers van oldtimers getrakteerd op prachtige auto's en motoren. De grootste attractie van de dag was wellicht de Kids Heroes Fun Cruise waar kinderhelden als de Teletubbies, Dikkie Dik, Dolfje Weerwolfje en Hello Kitty voeren van de Huygenshaven in Voorburg naar de sluis in Leidschendam.



Enkele van deze kinderhelden liep door de Herenstraat naar de haven, onder begeleiding van een band. Onderweg moesten ze met bijna elk kind op de foto, of tenminste een high five geven. Elsa (7) ziet haar naamgenoot uit de Frozen-film voorbij komen. ,,Wij hebben dezelfde naam'', roept ze. ,,Maar ik heb niet zulke mooie blonde haren als jij'', reageert de gelegenheids-Elsa.



In de Huygenshaven was het gezellig druk. Sjoerd Harbers (34), Anna Rozendaal (33) en Sophie (15 maanden) hebben zich net als vele anderen door het mooie weer laten verleiden naar de Vlietdagen te komen. ,,We wonen aan de overkant van het water, in Leidschenveen'', zegt Sjoerd. ,,We zijn er voor het eerst. Maar het is een heerlijke dag zo, net lekker geluncht en nu naar bootjes met bekende stripfiguren kijken.''