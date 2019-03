Gevecht om goede huishoudhulp

Er is een schandaal gaande in de zorg. Een schandaal dat ook de gemeente Den Haag treft. En een schandaal waar we best heel duidelijk over mogen zijn, vindt advocaat en gemeentelijk zorgadviseur Tim Robbe.



,,Den Haag overtreedt net als veel andere gemeenten de Nederlandse wet'', stelt hij. ,,De hoogste rechter heeft deze gemeenten nu twee keer keihard op de vingers getikt over de nieuwe manier waarop zij huishoudhulp verstrekken. Maar ze trekken zich er helemaal niks van aan.‘’



Stel je voor dat je je dat als burger in je hoofd haalt, zegt hij ,,Dat je zegt: 'De wet? Daar houd ik me niet aan!' Wat denk je wat er dan gebeurt?'' Maar Den Haag doet dat dus gewoon: ,,En ook nog heel bewust.''