Gevel van huis darter Raymond van Barneveld komt naar beneden, jarige vriendin Julia ongedeerd

video | updateDat was flink schrikken voor darter Raymond van Barneveld en zijn vriendin Julia gisteravond! Een deel van de zijgevel van zijn huis aan de Harry Pauwlaan in de Haagse wijk Ypenburg kwam zondagavond naar beneden.

Vriendin Julia hoorde een geluid alsof een vrachtwagen naar binnen reed. Buiten bleken de brokstukken op haar auto te liggen. Nog geen drie maanden oud, nu al total loss. Uitgerekend op haar verjaardag en nu Barney voor het eerst in meer dan een jaar weer voor een dartstoernooi in buitenland zit.

Van Barneveld speelt vandaag Q School, een toernooi in het Duitse Niedernhausen. Het is zijn enige kans dit jaar om terug te keren in de top van het darts en dus start de Haagse dartslegende vandaag ‘gewoon’ aan het evenement dat tien dagen duurt. Sinds zaterdag verblijft Van Barneveld daar al in een bubbel, samen met begeleider Iwe Kuitert.

Gerustgesteld

Gisteravond is Van Barneveld telefonisch gerustgesteld dat zijn vriendin het goed maakt en de schade slechts materieel is. Manager Ben de Kok belde eerder op de avond direct een taxi om polshoogte te gaan nemen. Hij zal er vandaag voor zorgen dat het puin geruimd is. Eerst gaat er hout tegen de gevel aan, later stenen.

Volledig scherm Een groot deel van de gevel van de woning is naar beneden gekomen. © District8

Het huis is ook gewoon bewoonbaar, voor alle betrokkenen is de opluchting het grootst dat niemand gewond geraakt is. Aan die zijde van het huis kunnen immers voorbijgangers passeren. Ook een andere auto is zwaar beschadigd.

Volledig scherm Darter Raymond van Barneveld bij de presentatie van zijn boek Game Over. © Brunopress

