Gevluchte man (41) knipt na moord op zijn vrouw Sevgül (39) enkelband door

Malieveld flink beschadigd door tractoren boerenpro­test

15:05 Het Malieveld in Den Haag is flink gehavend uit het boerenprotest gekomen. Door de honderden tractoren die zich gisteren op het veld hebben verzameld is de grond zeer beschadigd. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Malieveld, gaat een gesprek aan ‘met verantwoordelijken’ over kosten van het herstel.