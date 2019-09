Gevoelige informatie van patiënten HagaZiekenhuis in boodschappenkarretje achtergelaten

Inbreker slaat meerdere ruiten kapot om drank te stelen in winkelcen­trum Mariahoeve

9:45 Een inbreker is vannacht op heterdaad betrapt op het stelen van flessen drank uit een slijterij in winkelcentrum Mariahoeve in Den Haag. De dief sloeg twee ruiten in voordat hij kon worden ingerekend door de politie.