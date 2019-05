Gevolgen lerarentekort steeds merkbaarder in de klas: 'Zó erg was het nooit'

'Gezin dode vrouw uit Frambozen­straat is naar India, echtgenoot vermist'

8:23 De man en kinderen van de overleden vrouw die vorige week in de Frambozenstraat in Den Haag werd gevonden, zijn naar India vertrokken. Dat laat de ambassadeur van India in Den Haag weten. De kinderen zijn bij hun grootvader, de man wordt vermist.