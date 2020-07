Gevolgen lockdown zijn hardnekkig: nog steeds veel angst en eenzaamheid onder ouderen

Bep en Dicky maken er af en toe een grapje over, nu ze met dokter Leerentveld en de andere visite terugblikken. Maar ze draaien er niet omheen: sinds de coronamaatregelen in maart ingingen, was het regelmatig hommeles in huize De Coninck. Dicky beende een paar keer zelfs boos het huis uit.



Veel plek om stoom af te blazen is er ook niet in hun 55-pluswoning in Bouwlust. Woonkamer, keukentje en het bed staan op elkaar in één vertrek, het slaapgedeelte in een ‘en suite’ achter de stoelen.