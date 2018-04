'Gevolgen van klimaat worden alleen maar erger'

Even vragen aanEr is een nieuwe 'klimaat stresstest plus', die steden helpt bij de aanpak van te veel hitte, vernietigende regenbuien en stormen. Mede-ontwikkelaar Paul Weststrate van het Haagse adviesbureau Awareness legt het uit.

Wat is ook alweer een klimaat stresstest?

,,De test om te zien in hoeverre een stad klaar is om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Nu al sterven bij hittegolven in Nederland per dag zo'n 40 mensen extra door zogenoemde 'hittestress' door te veel bebouwing en te weinig schaduw. Dat gaat alleen maar erger worden.''

Wat is de 'plus' in uw test?

,,Dat we technische kennis van het Utrechtse ingenieursbureau Movares combineren met een aanpak om in zo'n stad de bewustwording te vergroten en te zorgen dat we met elkaar de juiste maatregelen nemen.''

Is dat nodig?

,,Ja, want ingenieurs kunnen allerlei oplossingen bedenken, maar als het probleem niet breed wordt onderkend, gaat niemand er tijd en geld voor inzetten om die oplossingen uit te voeren.''

Over wat voor maatregelen gaat het?

,,Onder meer om het anders ontwerpen of herinrichten van straten, pleinen en wijken. Bijvoorbeeld door het vergroenen of door juist te zorgen voor meer water.''

Wat gaat zo'n plus-test gemeenten kosten?

,,Dat hangt er onder meer vanaf hoeveel begeleiding gemeenten willen en hoeveel mensen en organisaties ze in dat proces willen betrekken. Zonder zo'n test weet je niet wat je moet doen. Vervolgens gaat het om het doen van de noodzakelijke investeringen om de gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. En om die maatregelen tijdig in te plannen. Als je dat niet doet en je richt de openbare ruimte verkeerd in, dan zijn de kosten om dat te herstellen vele malen hoger.''